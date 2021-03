Sky - Anche Kjaer verso il forfait, le probabili formazioni di Milan-Napoli

Parte il countdown per il big match della 27ª giornata di campionato, il posticipo Milan-Napoli di stasera. La redazione di Sky Sport ha riportato le ultime sulle formazioni che Pioli e Gattuso manderanno in campo alle 20.45. Nel Milan Dalot e Tomori dovrebbero sostituire gli indisponibili Calabria e Romagnoli. Sempre in difesa sembrerebbe esserci un'altra defezione dell'ultim'ora, Simon Kjaer non è al meglio e, quindi, al suo posto, ci potrebbe esserci Matteo Gabbia. Nel ruolo di sotto punta Rebic è stato recuperato, ma dovrebbe partire dalla in panchina con Krunic titolare. In casa Napoli Gattuso dovrebbe aver sciolto i dubbi della vigilia, con Demme ancora preferito a Bakayoko in mediana. In attacco invece Mertens dovrebbe vincere il ballottaggio con Osimhen. Di seguito i probabili 22 in campo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.