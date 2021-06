Sky - Contatti in corso con l'ex vice di Sarri: Spalletti lo vuole nel suo staff

Luciano Spalletti è sulle colline fiorentine, si gode qualche altro giorno di vacanza, ma è già concentrato sul Napoli. In questi giorni l'allenatore di Certaldo sta completando il suo staff tecnico: ci sarà Domenichini, il suo vice storico, così come Baldini; in Campania troverà poi Sinatti e Cacciapuoti. A riferirlo è Francesco Modugno, giornalista Sky, a Radio Kiss Kiss Napoli.

VALUTAZIONI IN CORSO - Ma sta ragionando anche sulla possibilità di avere con sé il vice storico di Maurizio Sarri, Francesco Calzona, che all'ultimo anno è stato il secondo di Eusebio Di Francesco ma non l'ha seguito all'Hellas Verona. Secondo il collega, Calzona è una possibilità, ci sono riflessioni in corso e anche qualche contatto. Ma la decisione non è ancora presa.