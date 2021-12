Sky - Cska Sofia-Roma, Mourinho esclude tre big per scelta tecnica

In vista della sfida di Europa League di domani in Bulgaria contro il Cska Sofia, José Mourinho per scelta tecnica non porterà con sé Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan. Nessun problema fisico, lo Special One ha deciso di escludere i tre dalla trasferta. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito.