Sky - Di Lorenzo infortunato: la prima diagnosi

Giovanni Di Lorenzo dopo uno scontro con il portiere avversario Silvestri è stato costretto ad uscire al 78' di Napoli-Udinese. Il terzino azzurro inizialmente aveva stretto i denti rientrando in campo dopo il primo intervento dello staff medico. Come riporta Sky Sport, sembra abbia accusato una botta alla tibia. Le sue condizioni verranno verificate nei prossimi giorni anche in ottica nazionale.