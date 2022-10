Sky - Domani torna Zielinski e cambia tutto l'attacco, dubbio Anguissa: le ultime

Rifinitura in corso a Castel Volturno in vista della gara di domani contro il Sassuolo. Zielinski tornerà a centrocampo

Rifinitura in corso a Castel Volturno in vista della gara di domani contro il Sassuolo. Zielinski tornerà a centrocampo, da valutare secondo la redazione di Sky Sport le condizioni di Anguissa. Cambierà anche il tridente offensivo con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia che partiranno dal 1' dopo l'iniziale panchina di mercoledì in Champions League.