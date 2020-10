Sky - Gattuso cambia uomini, non modulo: sarà 4-2-3-1 con Fabian trequartista

Cambieranno gli uomini, ma non il modulo. Rino Gattuso valuta una serie di modifiche per il match di stasera contro la Real Sociedad, ma ciò che dovrebbe restare uguale è l'assetto tattico, da considerare dunque quello definitivo per il Napoli: sarà 4-2-3-1, ancora una volta. Con Fabian in un ruolo inedito, da trequartista, e la coppia Lobotka-Demme in mediana. Petagna farà rifiatare Osimhen, Politano farà lo stesso con Lozano. Ecco la probabile formazione secondo Sky Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Fabian, Insigne; Petagna