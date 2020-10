Sky - Gattuso non tocca il 4-2-3-1: confermato Elmas, ballottaggio per sostituire Zielinski

Senza Lorenzo Insigne per infortunio e senza Piotr Zielinski positivo al Coronavirus, Rino Gattuso ha tanto a cui pensare in vista della trasferta di Torino. Domenica sera ci sarà il big match con la Juventus e l'allenatore azzurro sta cominciando a sfogliare la margherita per scegliere la formazione. Secondo Sky Sport, sarà ancora 4-2-3-1. Al posto di Insigne dovrebbe essere confermato Eljif Elmas sulla fascia sinistra, mentre in luogo di Zielinski potrebbe esserci Stanislav Lobotka, in ballottaggio con Diego Demme. Altro ballottaggio in difesa: Elseid Hysaj è in vantaggio su Mario Rui. Di seguito la probabile formazione.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Lobotka, Fabian; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen