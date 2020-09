Sky - Gattuso orientato sul 4-3-3, Mertens dall'inizio e staffetta con Osimhen

Il giornalista Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi su quella che potrebbe essere la formazione scelta da Gattuso per la sfida contro il Parma: "Bisognerà evidentemente capire la formazione. Il dubbio di queste ore è su Osimhen, se Gattuso lo impiegherà dal primo minuto e si affiderà all'esperienza di Mertens. C'è la consapevolezza che quest'anno bisogna partire con il piede giusto. Tanti discorsi sul modulo, con il 4-2-3-1 che consentirebbe a Mertens ed Osimhen di giocare insieme, anche se Gattuso sembra orientato al 4-3-3 con Mertens in campo ed una staffetta a partita in corso".