Sky - Gattuso valuta l'undici anti-Inter: ballottaggio a centrocampo, ma c'è Bakayoko

Il Napoli di Gattuso si prepara alla sfida di domani che vedrà gli azzurri sfida l'Inter di Conte. Per Gattuso, ovviamente, le prossime ore saranno cruciali per scegliere quale sarà l'undici da schierare nella sfida del Meazza. A centrocampo - come riporta Sky Sport - dovrebbe trovare posizione Bakayoko, mentre al suo fianco è aperto il ballottaggio tra Demme e Fabiàn: il tedesco pare essere in vantaggio sull'ex Betis.