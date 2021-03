Sky - Ghoulam ritrovato, dentro e fuori dal campo: con Insigne ha toccato le corde giuste

Francesco Modugno, giornalista Sky, da Castel Volturno e direttamente ai microfoni dell'emittente satellitare si è soffermato sulla figura di Faouzi Ghoulam: "Ghoulam è un calciatore ritrovato. E' in questo momento un calciatore importante, anche nelle dinamiche di gruppo. Lorenzo Insigne e il terizno algerino hanno parlato alla squadra, toccando le corte giuste, dimostrando di essere due uomini di spessore. E' per questo che va considerato un giocatore fondamentale in questo periodo".