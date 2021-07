Sky - Infortunio Demme, almeno 2 mesi per il rientro in campo: l'ipotesi

In attesa di conoscere con precisione i tempi di recupero per Diego Demme, dopo la lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio abbozza un'ipotesi sul proprio sito. "Lo storico di infortuni di questo tipo, porta a ritenere che per il giocatore saranno necessari almeno due mesi per rivedere il giocatore in campo. Dovrebbe comunque essere scongiurata un'operazione".