Sky - Infortunio Rrahmani: la prima diagnosi

Durante la ripresa contro la Cremonese, il difensore del Napoli Amir Rrahmani è uscito per infortunio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la ripresa contro la Cremonese, il difensore del Napoli Amir Rrahmani è uscito per infortunio. Dopo una scivolata per fermare Okereke si è infortunato alla gamba sinistra richiamando l’attenzione dei medici. Il problema per il difensore kosovaro sembra essere all’adduttore sinistro. Da valutare le condizioni del centrale nelle prossime ore, potrebbe essere a rischio il prossimo match di Champions League contro l'Ajax. A riportarlo è Sky Sport.