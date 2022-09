Sky - Italia, la probabile formazione contro l'Ungheria: confermati Di Lorenzo e Raspadori

Domani l'Italia affronterà a Budapest l'Ungheria per la gara decisiva del Gruppo 3 della Lega A di Nations League.

Domani l'Italia affronterà a Budapest l'Ungheria per la gara decisiva del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Solo un risultato a disposizione degli Azzurri per centrare la qualificazione alle final four della competizione, ai magiari basta solo un pari per qualificarsi. Mancini dovrà fare i conti con diverse assenze, l'ultimo forfait è quello di Ciro Immobile, rimasto in Italia. Secondo Sky Sport, il ct della Nazionale potrebbe riconfermare il 3-5-2 visto contro l'Inghilterra. In porta spazio al solito Donnarumma, con i confermati Toloi e Bonucci nel terzetto difensivo Bastoni dovrebbe sostituire Acerbi. Sulle fasce a destra Di Lorenzo, a sinistra ballotaggio tra Dimarco ed Emerson Palmieri, con l'interista favorita per la maglia da titolare. A centrocampo, possibile chance dal primo minuto per Pobega, che agirebbe al fianco di Jorginho e Barella. Dubbi in attacco, dove Mancini potrebbe riconfermare la coppia Raspadori-Scamacca, l'attaccante del West Ham è però insidiato da Gnonto.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Raspadori, Scamacca.