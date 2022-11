Sky - Kvaratskhelia verso il recupero per l'Udinese: le ultime

La redazione di Sky Sport fa sapere che il calciatore potrebbe farcela ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe

Kvaratskhelia potrebbe recuperare per la gara di sabato contro l'Udinese ma non è ancora certo di far parte dell'incontro. La redazione di Sky Sport fa sapere che il calciatore potrebbe farcela ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Decisive le prossime ore con la ripresa degli allenamenti fissata per domani.