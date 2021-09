Sky - Le probabili scelte di Spalletti: Anguissa scalda i motori, Elmas per Zielinski

Mancano meno di due giorni al big match di sabato alle ore 18 tra Napoli e Juventus. La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili scelte di Spalletti contro i bianconeri. La buona notizia è l'allenamento in gruppo di Piotr Zielinski. Difficile un suo impiego, più probabile la convocazione. In porta pronto Ospina. Difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Koulibaly e Manolas coppia centrale. Visti gli infortuni di Lobotka e Demme, a centrocampo scalda i motori Anguissa per il suo debutto con il Napoli. Al posto di Zielinski, invece, c'è Elmas. In attacco torna Osimhen dopo la riduzione della squalifica di un turno.