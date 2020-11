Sky - Milan, scelte fatte per il Napoli: c'è Rebic nel terzetto dietro Ibra

Domenica sera contro il Napoli, il Milan non potrà contare su Rafael Leao, che dovrà stare ai box almeno dieci giorni a causa della lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in nazionale. Come riporta Sky Sport, sulla fascia sinistra ci sarà quindi il ritorno da titolare di Ante Rebic. A completare il tridente offensivo alle spalle di Ibrahimovic, spazio a Calhanoglu e Saelemaekers. Per il resto nessuna novità di formazione.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic