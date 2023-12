Sky - Napoli-Cagliari, ultimissime di formazione: la scelta di Mazzarri sul sostituto di Zielinski

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultimissime sulla probabile formazione del Napoli contro il Cagliari

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultimissime sulla probabile formazione del Napoli contro il Cagliari: “Zielinski non convocato per un problema a un ginocchio: al suo posto, con anche Elmas out, ci sarà Cajuste. Confermato Natan come terzino sinistro, con Juan Jesus centrale. Peso dell'attacco sulle spalle di Osimhen, fresco di Pallone d'Oro africano. Insieme a lui Politano e Kvaratskhelia”.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri