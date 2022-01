Sky - Nessun provvedimento dall'Asl: il Napoli partirà per Torino

Nessun provvedimento è atteso da parte dell'Asl, tra pochi minuti il Napoli partirà regolarmente per Torino. La redazione di Sky Sport fa sapere che il volo è programmato per le ore 16 e l'Asl Napoli 1 ha deciso di non prendere provvedimenti - come accaduto un anno fa - nonostante i tanti casi di positività con l'ultimo di oggi, Meret. Dunque, Juve-Napoli, ad oggi, si giocherà regolarmente. Azzurri in partenza per Torino decimati.