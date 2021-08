Sky - Nessuna novità di formazione: Spalletti conferma l'undici che ha in mente da giorni

Nessuna sostanziale novità dall'allenamento di stamattina in casa Napoli. Sarà confermata, pertanto, la formazione di cui parliamo già da qualche giorno: Luciano Spalletti nel suo 4-3-3 lancerà col tridente dei piccoletti con Insigne falso 9, Lozano a sinistra e Politano a destra. Zielinski non ce la fa a recuperare, per cui a centrocampo ci sarà Elmas con Lobotka e Fabian. A riportarlo è Sky Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano