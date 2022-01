Sky - Nessuna scusa AIA al Milan: stop a Serra, ma avanti con i giovani

L’arbitro Serra è passato agli onori della cronaca dopo il clamoroso errore costato la sconfitta al Milan. Anche l designatore Rocchi ha il morale sotto i tacchi per il clamoroso errore del direttore di gara, ma - come riferito da Sky Sport - non sono arrivate le scuse dell’AIA al Milan, solo un normale confronto a fine partita. Rocchi sa che ci non ci sono più i big di qualche anno fa e i rischi connessi al ricambio generazionale, ma gli errori sono inevitabili e c’è bisogno di tempo. L’arbitro Serra resterà fermo un bel po’, ma la linea giovane continuerà ad andare avanti.