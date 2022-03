Sky - Non solo Zanoli: ipotesi Tuanzebe per sostituire Di Lorenzo

L’attaccante, così come Meret e Ounas, ha svolto terapie e lavoro in palestra

Spalletti spera di ricevere buone notizie dall’infermeria, anche perché contro l’Atalanta dovrà sicuramente rinunciare agli squalificati Osimhen e Rrahmani, oltre agli infortunati Di Lorenzo e Petagna. L’attaccante, così come Meret e Ounas, ha svolto terapie e lavoro in palestra. Intera seduta in gruppo invece per Politano che con ogni probabilità sarà titolare contro l’Atalanta (Lozano sarà l’ultimo dei nazionali a rientrare), nel tridente composto da Insigne e da Mertens, l’uomo scelto per sostituire Osimhen. In difesa, oltre a Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui, spazio a Zanoli oppure a Axel Tuanzebe, nel caso in cui Spalletti opti per una difesa che potrebbe anche passare a tre. Lo riporta Sky Sport.