Sky - Olivera, non filtrano brutte notizie. Ma Conte ha già scelto per Empoli

Infortunio in nazionale per Mathias Olivera. Il terzino del Napoli durante la partita del suo Uruguay contro l’Ecuador ha rimediato un problema fisico, anche se non pare nulla di grave, almeno stando alle prime indiscrezioni piovute dal Sudamerica.

Il laterale nativo di Montevideo, verso la fine del match terminato con uno scialbo 0-0, si è dovuto fermare e ha richiesto il cambio, senza esitare. Lo staff medico del Napoli dovrà valutare al suo rientro il da farsi. Al momento, non sembrano filtrare brutte notizie per il classe ’97. A riportarlo è Sky Sport.