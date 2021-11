Sky - Osimhen in viaggio verso Napoli: domani l'intervento al volto

Dopo il tremendo scontro con Skrinia, Victor Osimhen ieri è stato trasportato in ospedale e, dopo aver trascorso una notte in osservazione, oggi è stato dimesso. Stando a quanto riferito da Sky Sport, in queste ore il bomber nigeriano è in viaggio verso Napoli, dove nella giornata di domani sarà sottoposto a intervento chirurgico.