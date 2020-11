Sky - Osimhen sente dolore, ma col Milan può andare in panchina: già scelto il sostituto

La lussazione alla spalla dà ancora fastidio a Victor Osimhen, che comunque oggi si è allenato a Castel Volturno, tra terapie e campo. Non c'è l'impedimento per l'allenamento, ma è chiaro che senta ancora dolore. Molto probabilmente, stando a quanto raccontato da Sky Sport, l'attaccante nigeriano non sarà in campo contro il Milan, quantomeno non dall'inizio, ma per la panchina potrebbe recuperare. Al suo posto dovrebbe esserci Dries Mertens, pronto a tornare nel suo vecchio ruolo di centravanti.