Sky - Per l'AIA sono 8 gli errori certificati con VAR. Ma il bilancio è positivo

Sky Sport fa il punto sugli arbitri e sul VAR. Per l'AIA sono 8 gli errori certificati dalle statistiche VAR emerse dopo la dodicesima giornata. Tra gli altri il gol annullato a Linetty in Torino-Genoa e quello non annullato a Pasalic in Atalanta-Milan. L'utilità del Var rimane fuori discussione: secondo i dati Aia senza il Var gli errori sarebbero stati il 6,57% sul totale delle decisioni prese. Una percentuale che scende grazie al Var a 1,46%.

Problema rigori

La fanno da padrone le review sui rigori, 22, rispetto alle 15 sui gol e alle sole 3 per espulsioni. Rigori che restano ancora troppi rispetto alle medie europee.