Sky - Petagna si sacrifica per accelerare i tempi di recupero: ecco quando rientrerà

Andrea Petagna non si allena ancora in gruppo e anche oggi ha svolto lavoro personalizzato in piscina e palestra, come da giorni ormai. Il suo problema muscolare ha rivelato qualche anomalia, ma nulla di irrisolvibile entro la fine del mese. L'attaccante classe '95 sta facendo enormi sacrifici per accelerare i tempi di recupero, ma con la Roma non ci sarà e tornerà a disposizione solo dopo la sosta, dunque per il mese di aprile. A riferirlo è Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.