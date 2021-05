Sky - Politano favorito su Lozano, la probabile formazione per la Fiorentina

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha dato sul suo sito le ultime sulla formazione del Napoli che affronterà la Fiorentina nel lunch match di oggi: "Gattuso si presenterà con il 4-2-3-1 con Manolas e Rrahmani come coppia centrale e Hysaj che verrà riproposto come terzino sinistro. A centrocampo Fabian Ruiz sarà accompagnato da Bakayoko, mentre Politano è il favorito per giocare come ala destra. Il centravanti sarà ancora Osimhen, reduce dal suo miglior momento della stagione".

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahamani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen