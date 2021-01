Sky - Prima bozza di formazione per la Fiorentina: out Fabian, davanti ancora Petagna?

Quale formazione per la prossima partita contro la Fiorentina? E' ancora difficile ipotizzare l'undici che sceglierà Rino Gattuso, ma Sky Sport si porta avanti e prova a dare la sua visione. In mediana l'ipotesi più accreditata è la coppia Bakayoko-Demme, con Zielinski confermato trequartista e Fabian dunque in panchina. In attacco Petagna è favorito su Mertens, il quale potrebbe partire titolare poi mercoledì prossimo in Supercoppa con la Juventus.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna