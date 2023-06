Sky rivela la stima di ADL: 350mila richieste per essere al Maradona domenica

Intervenuto a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno, inviato Sky Sport, ha dichiarato

Intervenuto a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno, inviato Sky Sport, ha dichiarato: "Lo spettacolo del Maradona sarà per pochissimi rispetto alla richiesta. De Laurentiis stimava la richiesta per domenica in 350mila tifosi che si sono messi in coda on-line per essere allo stadio. Sarà l'appendice di una festa che non vuole finire, ci sarà musica e allegria fino a notte fonda".