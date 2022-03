Sky - Segnali positivi da Ibrahimovic: non è utopia pensare possa esserci domenica

Ultime di formazione in casa Milan in vista della gara contro il Napoli sul sito di Sky Sport

Ultime di formazione in casa Milan in vista della gara contro il Napoli sul sito di Sky Sport: "A Milanello l’obiettivo era quello di poter recuperare almeno per la panchina sia Romagnoli che Ibrahimovic. Da Zlatan arrivano segnali positivi, non è utopia pensare che domenica lo svedese possa far parte del gruppo squadra. Bennacer rientra dalla squalifica e si posizionerà al fianco di Tonali, con Kessié impiegato da trequartista come nel derby. Questa soluzione farebbe scivolare in panchina Brahim Diaz, pronto a entrare a gara in corso".