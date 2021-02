Sky - Sorrisi solo da Insigne e Meret: Gattuso li recupera per il Granada

Rino Gattuso dovrà fare a meno di ben 8 calciatori nei sedicesimi di finale d'Europa League contro il Granada, almeno nel match d'andata in programma per giovedì prossimo. Gli unici due calciatori recuperati sono Lorenzo Insigne e Alex Meret, che nel finale di Napoli-Juventus avevano riportato qualche problemino fisico di poco conto. Nulla di grave, entrambi ci saranno. E probabilmente entrambi dall'inizio, visto l'emergenza infortuni che s'è abbattuta in casa azzurri.