Sky - Spalletti contrario al ritiro: ieri confronto con ADL e cambio di linea del patron

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono parlati ieri decidendo di rimodulare il ritiro a cui era contrario il mister. C’è stato quindi un cambio di linea del presidente che in passato (con Ancelotti e Gattuso) non c’era stato. Questa sembra quindi un’apertura a Spalletti. Il futuro di Spalletti è legato a questo finale di stagione: se la squadra dovesse clamorosamente fallire l’obiettivo Champions League, è ovvio che tutto tornerebbe nuovamente in discussione. Altrimenti l’anno sarebbe valutato comunque positivamente, ma con più di un rammarico. A riferirlo è Sky Sport.