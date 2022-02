Sky - Spalletti ha risolto il ballottaggio a sinistra: Juan Jesus torna in panchina

Pian piano Luciano Spalletti sta risolvendo ogni dubbio in merito all'undici da mandare in campo stasera contro il Barcellona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pian piano Luciano Spalletti sta risolvendo ogni dubbio in merito all'undici da mandare in campo stasera contro il Barcellona. Secondo Sky Sport, il ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro dovrebbe esser vinto da Mario Rui, così Juan Jesus tornerà in panchina. Davanti Insigne, come annunciato dall'allenatore, sarà titolare con Elmas, Zielinski e Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen