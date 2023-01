Sky - Stipendi Juve, il 22 febbraio il secondo processo e riguarderà anche altri club

La giustizia sportiva, protagonista oggi di una cessione pesantissima nei confronti della Juventus, sarà uno dei principali temi dell'attualità calcistica anche nelle prossime settimane.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La giustizia sportiva, protagonista oggi di una cessione pesantissima nei confronti della Juventus, sarà uno dei principali temi dell'attualità calcistica anche nelle prossime settimane. Le plusvalenze, argomento odierno, sono infatti soltanto un filone delle inchieste in corso sul mondo del calcio e sui conti della Juventus. Inoltre, la società bianconera non è l'unica interessata dalle indagini della giustizia sportiva. Nello specifico, entro fine gennaio la Procura deciderà se richiederà o meno un processo nei confronti della Juve per la manovra stipendi.