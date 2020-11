Sky su Zielinski: "Ha bisogno di tempo per tornare al top, più colpito dal Covid rispetto a Elmas"

Piotr Zielinski in crescita grazie alla nazionale ma avrà bisogno ancora di tempo per raggiungere la condizione ottimale. Come spiega Sky Sport, il polacco rispetto al compagno Elmas, ha sofferto di più la positività al Covid e dovrà dunque attendere qualche gara in più per presentarsi ai livelli su cui si era espresso in Napoli-Genoa.