Sky - Ultime dall'infermeria: ottime notizie per tre azzurri, in dubbio Lobotka

Eljif Elmas sta bene, ha smaltito la botta alla tibia ed è a disposizione per il Milan. Stesso discorso André-Frank Zambo Anguissa, la cui titolarità in mezzo al campo è molto probabile. Segnali incoraggianti anche da Piotr Zielinski, che sta anticipando i tempi di recupero rispetto alla tabella.

In dubbio Lobotka

Difficilmente invece a Milano si rivedrà Stanislav Lobotka, quantomeno dall'inizio: potrebbe anche tornare a disposizione, ma bisognerà vedere quanti minuti avrà nelle gambe e per questo al massimo potrà essere in panchina. A riferirlo è Sky Sport.