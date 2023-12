Sportitalia - Mario Rui può essere convocato, ma la formazione è (quasi) già fatta

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Secondo me vedremo gli undici del Braga, Mario Rui può strappare la convocazione. Poi c’è un risentimento muscolare per Elmas che non verrà convocato. Mi aspetto dal 1′ i giocatori che hanno sfidato il Braga.

Simeone? E’ l’unico che gioca di meno rispetto all’anno scorso quando fu indispensabile in alcune gare. Già con Garcia giocava poco, anche con Mazzarri lo vediamo poco e Simeone dev’essere recuperato da questo punto di vista. Cajuste dall’inizio? Anche ci può stare, Anguissa le sta giocando tutte e vedremo come vorrà partire Mazzarri. In Coppa Italia invece Mazzarri farà turn over e darà spazio ai vari Simeone, Raspadori e anche Zanoli”.