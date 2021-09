Sportitalia - Pronto Juan Jesus dal 1’ come terzino: in avanti ballottaggio Petagna-Osimhen

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha riportato le ultime in casa Napoli direttamente dal centro sportivo di Castel Volturno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Giovedì mi aspetto il debutto da titolare di Juan Jesus in qualità di terzino sinistro. Spalletti d’altronde lo disse che il brasiliano è stato preso anche per questa necessità ed emergenza quindi me lo aspetto al posto di Mario Rui. Il portoghese, così come Insigne, potrebbe essere preservato e non convocato per Leicester. In attacco credo toccherà a Lozano e Ounas. Piccolo ballottaggio Petagna-Osimhen per chi giocherà dall’inizio e chi a partita in corso. Zielinski al posto di Elmas, confermata la coppia Anguissa-Fabian Ruiz”.