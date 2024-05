Sportmediaset - Conte vuole una clausola per liberarsi gratis: ADL ci pensa

Questo il titolo che campeggia nella homepage di Sportmediaset, che fa il punto sulla trattativa tra il club azzurro ed il tecnico

TuttoNapoli.net

Antonio Conte vuole una clausola per liberarsi gratis dal Napoli: De Laurentiis ci pensa. Questo il titolo che campeggia nella homepage di Sportmediaset, che fa il punto sulla trattativa tra il club azzurro ed il tecnico: "Prosegue senza interruzione la trattativa tra il Napoli e Antonio Conte. Dopo il sì dell'ex ct a De Laurentiis, è iniziata la lunga fase relativa alla stesura dei contratti. Si dialoga, ma non c'è ancora la fumata bianca.

Se la querelle relativa ai diritti di immagine non sembra dover creare particolare problemi, diversa è la situazione sul fronte clausole. Il tecnico leccese non vuole sentirsi legato per anni agli azzurri, e così spinge per inserire una clausola d'uscita che gli permetterebbe di decidere entro il 30 anno di ogni se proseguire o meno nell'avventura all'ombra del Vesuvio. Il patron invece, preme per ripetere quanto fatto in passato con altri allenatori, ai quali veniva data la possibilità di far scattare, in maniera unilaterale, il rinnovo ogni primavera.