Sportmediaset sul mercato: "Aver tenuto tutti i big è già una vittoria per il Napoli"

Milan, Napoli e Roma da decifrare tra nuovi arrivi e rinnovi mancanti. Il portale Sportmediaset analizza la situazione delle big nella settimana che porterà all'inizio del campionato. Questo il punto per quel che concerne il Napoli: "L'unica vera novità sta in panchina e la sensazione è che De Laurentiis punti molto sul salto di qualità che Spalletti potrebbe portare. L'attenzione è sul rinnovo che non arriva di Insigne, ma anche che al tecnico toscano manchino almeno due pedine importanti: un terzino e un rinforzo in mezzo al campo.

Il vero acquisto potrebbe essere Osimhen se l'attaccante nigeriano riuscirà a schivare i numerosi problemi fisici della scorsa stagione, poi per il resto la qualità per il 4-2-3-1 spallettiano non manca di certo. Aver tenuto tutti i big è già una vittoria in un'estate come questa in cui anche le avversarie non si sono rinforzate troppo".