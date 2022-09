SSC Napoli precisa: "Abbiamo chiesto all'Ajax biglietti ai tifosi via mail, ma non è possibile"

I biglietti per la gara con l'Ajax potranno essere ritirati solo fisicamente nonostante le possibilità telematiche di questa epoca

I biglietti per la gara con l'Ajax potranno essere ritirati solo fisicamente (qui i dettagli) nonostante le possibilità telematiche di questa epoca. Lo stesso Napoli sul proprio sito ufficiale ha sottolineato che "ha insistentemente chiesto all’Ajax di ricevere i biglietti in formato elettronico, da trasferire via mail ai propri tifosi, per evitare la consegna fisica dei biglietti cartacei, ma dall’Ajax ci è stato comunicato che non è stato possibile".