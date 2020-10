SSC Napoli: "Un abbraccio commosso a Meret per la scomparsa del nonno"

"Un abbraccio commosso ad Alex Meret e alla sua famiglia per la scomparsa del nonno". Lo ha scritto il Napoli sui suoi profili social. Lutto per il portiere azzurro nelle scorse ore. Anche tanti tifosi hanno mostrato vicinanza la numero 1 del Napoli per questa perdita al quale si unisce il cordoglio della redazione di Tuttonapoli.

Un abbraccio commosso ad Alex Meret e alla sua famiglia per la scomparsa del nonno. pic.twitter.com/pv8B0Fo6oJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 15, 2020