The Italian Job: così AD paragona la vittoria dell'AZ a Napoli al trionfo Ajax con la Juve

The Italian Job. Senza un particolare volo di fantasia, AD, quotidiano olandese, dipinge così la vittoria dell'AZ per 1-0 in casa del Napoli. Definendola una vera e propria impresa e paragonandola alle grandi vittorie Orange in Italia del passato, ultima quella dell'Ajax per 2-1 a Torino contro la Juventus in Champions League firmata da De Ligt.

IMPRESE A MILANO - Prima ancora, Milan-Ajax 0-2 del dicembre 2010, con reti di De Zeeuw e Alderweireld. Poi Inter-Feyenoord 0-1, anno dell'ultimo trofeo olandese in Europa, in quell'occasione vittoria con autogol di Cordoba contro i nerazzurri di Ronaldo nel 2002, anno del clamoroso Milan-Roda 0-1 con il gol di Luijpers. Olandesi poi eliminati ai rigori ma gara passata alla storia, nel 2000 invece Lazio-Feyenoord 0-2, nel '94 la super sfida Milan-Ajax 0-2 con il finlandese Litmanen grande protagonista.

ANNI '70 - Ovvero quelli della gloria del calcio olandese. Solo che fu l'FC Amsterdam, squadra creata nel 1972 ed estinta solo dieci anni più tardi, a vincere 2-1 in casa dell'Inter nel '74. Un anno dopo, l'anno della finale di UEFA per il Twente che battà 1-0 con gol di Zuidema dopo un super assolo contro la Juventus.