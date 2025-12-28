Video I tifosi azzurri tornano in trasferta: l'arrivo dei gruppi organizzati

vedi letture

Tutto pronto a Cremona per Cremonese-Napoli. Alle 12.30 sono stati aperti i cancelli dello Stadio Zini, che quest'oggi per il match delle 15 valido per la 17ª giornata di Serie A sarà tutto esaurito. Grande affluenza di pubblico nel Settore Ospiti, occupato anche dai residenti in Campania che dopo tante trasferte vietate hanno avuto il via libera.

Grande ordine e tranquillità all'esterno dello Zini, in fila all'ingresso anche i gruppi organizzati provenienti da Napoli. Di seguito le immagini raccolte da nostro inviato a Cremona. (iscriviti qui al nostro canale Youtube)