Serie A, la top 10 degli ingaggi: presenti due azzurri, dominio di Inter e Juve

vedi letture

Chi sono e dove giocano i calciatori più pagati della Serie A 2025-2026? Otto dei dieci giocatori con gli stipendi più alti dell’intero campionato vestono le maglie di Inter e Juventus, a conferma del divario rispetto alle altre società. Le uniche eccezioni sono tre: Paulo Dybala della Roma, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro, e la coppia del Napoli formata da Romelu Lukaku, che guadagna 6 milioni, e Kevin De Bruyne, a quota 5,5 milioni.

Vediamo, nel dettaglio, la top 10 dei calciatori pagati meglio a livello di ingaggio stagionale netto:

1. Dusan Vlahovic* - Juventus - 12 milioni di euro

2. Lautaro Martinez - Inter - 9 milioni di euro

3. Nicolò Barella - Inter - 6,5 milioni di euro

4. Hakan Calhanoglu - Inter - 6,5 milioni di euro

5. Paulo Dybala* - Roma - 6,5 milioni di euro

6. Kenan Yildiz - Juventus - 6 milioni di euro**

7. Romelu Lukaku - Napoli - 6 milioni di euro

8. Jonathan David - Juventus - 6 milioni di euro

9. Marcus Thuram - Inter - 6 milioni di euro

10. Kevin De Bruyne - Napoli - e Alessandro Bastoni - Inter - 5,5 milioni di euro

*= in scadenza di contratto al 30 giugno 2026

**= dal 2026-2027 salirà a 7 milioni di euro a stagione