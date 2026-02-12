Serie A, la top 10 degli ingaggi: presenti due azzurri, dominio di Inter e Juve
Chi sono e dove giocano i calciatori più pagati della Serie A 2025-2026? Otto dei dieci giocatori con gli stipendi più alti dell’intero campionato vestono le maglie di Inter e Juventus, a conferma del divario rispetto alle altre società. Le uniche eccezioni sono tre: Paulo Dybala della Roma, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro, e la coppia del Napoli formata da Romelu Lukaku, che guadagna 6 milioni, e Kevin De Bruyne, a quota 5,5 milioni.
Vediamo, nel dettaglio, la top 10 dei calciatori pagati meglio a livello di ingaggio stagionale netto:
1. Dusan Vlahovic* - Juventus - 12 milioni di euro
2. Lautaro Martinez - Inter - 9 milioni di euro
3. Nicolò Barella - Inter - 6,5 milioni di euro
4. Hakan Calhanoglu - Inter - 6,5 milioni di euro
5. Paulo Dybala* - Roma - 6,5 milioni di euro
6. Kenan Yildiz - Juventus - 6 milioni di euro**
7. Romelu Lukaku - Napoli - 6 milioni di euro
8. Jonathan David - Juventus - 6 milioni di euro
9. Marcus Thuram - Inter - 6 milioni di euro
10. Kevin De Bruyne - Napoli - e Alessandro Bastoni - Inter - 5,5 milioni di euro
*= in scadenza di contratto al 30 giugno 2026
**= dal 2026-2027 salirà a 7 milioni di euro a stagione
