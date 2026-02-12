Gattuso sarà domani a Napoli! Schira anticipa: “Vergara convocato con altri 3 azzurri”
Antonio Vergara si prepara a vivere un momento speciale della sua carriera: il fantasista azzurro sarà infatti convocato in Nazionale italiana per i prossimi match dei playoff.
Secondo quanto anticipato dal giornalista Nicolò Schira, Rino Gattuso sarà domani in città per una cena con i calciatori del Napoli che riceveranno la chiamata dell’Italia. Tra loro spicca proprio il nome del classe 2003, che figurerà nell’elenco dei convocati insieme ad Alessandro Buongiorno, Alex Meret e Matteo Politano.
🚨 Excl. Rino #Gattuso will be in Naples tomorrow to have a dinner with #Napoli’s Players, who are set to be called in Italy National Team for Playoff’s Matches. Antonio #Vergara will be included with Alessandro #Buongiorno, Alex #Meret and Matteo #Politano.🇮🇹— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 12, 2026
