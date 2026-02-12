Napoli, 3.036.000 tifosi nel 2025 e +15,2% in tre anni: il tifo azzurro continua a crescere

La fotografia più aggiornata dice che i tifosi del Napoli sono 3.036.000 nel 2025, con un +4,5% sull’anno precedente e +15,2% rispetto al 2021/22; in Serie A i fan complessivi sono 25,5 milioni. Allo stadio, nel 2024/25, il Maradona ha viaggiato vicino a 51.000 presenze di media e per il 2025/26 gli abbonamenti (24.000) sono andati esauriti con il 98% di rinnovi.

Negli ultimi anni il tifo per il Napoli ha vissuto un’accelerazione che si vede a occhio nudo: stadio pieno, città pitturata d’azzurro, trasferte sold out e conversazioni online infinite. Ma oltre alle sensazioni, contano i numeri. Le ricerche demoscopiche più solide collocano oggi il club stabilmente nella Top 5 italiana per bacino, con 3.036.000 sostenitori nel 2025 e un balzo del 15,2% rispetto all’ultima stagione pre-doppio scudetto, la 2021/22. Parallelamente, la Serie A nel suo complesso tiene alto l’interesse nazionale (25,5 milioni di tifosi) e registra stadi più pieni e ascolti in crescita. Insomma: la domanda non è più “se” il tifo sia aumentato, ma “di quanto” e “dove” lo si vede di più.

Dai sondaggi alle curve lo zoccolo duro azzurro è più largo che in passato

La rilevazione Sponsor Value di StageUp e Ipsos quantifica in 3.036.000 i tifosi del Napoli nel 2025: +4,5% rispetto al 2024 e +15,2% sul 2021/22. Non è un fuoco di paglia: è crescita strutturale dopo risultati sportivi di alto profilo nell’ultimo triennio e una presenza mediatica sempre più forte. In Serie A il bacino dei club arriva a 25.518.000 tifosi, l’86,8% degli interessati al campionato. Tradotto: la “base azzurra” si allarga dentro un movimento che, nel complesso, sta riprendendo quota.

Stadio Maradona pieno e rinnovi abbonati spingono la fedeltà anno dopo anno

Il termometro delle curve conferma il quadro. Nel 2024/25 il Napoli ha chiuso “quasi” a 51.000 spettatori medi, tra le migliori affluenze del campionato. E per il 2025/26 gli abbonamenti sono terminati rapidamente: 24.000 tessere, con il 98% di conferme. Sono segnali di fidelizzazione forte, non solo entusiasmo passeggero: lo zoccolo dei presenti è lì, gara dopo gara, a sostenere la squadra. In più, la Serie A ha chiuso il 2024/25 sopra i 30.800 spettatori di media per partita e oltre il 92% di riempimento, un contesto che aiuta anche l’effetto-trascinamento sulle piazze calde come Napoli.

In tv e in streaming l’interesse cresce e il Napoli traina le giornate di punta

Se sposti l’attenzione dallo stadio allo schermo, la musica non cambia. Nel 2025/26 la piattaforma DAZN ha toccato uno dei valori più alti di sempre a inizio stagione: quasi 5,9 milioni di spettatori complessivi in una singola giornata, con Napoli-Inter a 1,55 milioni. Partite degli azzurri che “spostano” gli ascolti sono un altro indizio concreto del seguito in aumento: interesse nazionale, non solo locale. Questo flusso di attenzione si somma alle presenze allo stadio e completa la mappa della crescita.

Tiriamo le somme su come è cambiato davvero il tifo del Napoli

La risposta breve è sì: i tifosi del Napoli sono aumentati e oggi pesano più di prima, sia nei sondaggi sia ai tornelli, sia sugli ascolti. I 3,036 milioni del 2025, l’aumento del 15,2% sul 2021/22, la media vicina ai 51.000 spettatori e gli abbonamenti esauriti descrivono una curva in crescita, non un picco isolato. Dentro un Paese che resta calcissimo e una Serie A tornata a riempire gli stadi, il Napoli è una delle piazze che più hanno allargato la propria comunità. E questo si vede, si sente e – soprattutto – si conta.