Ufficiale Koulibaly sempre più pilastro dell’Al Hilal: c’è l’annuncio del rinnovo del contratto

vedi letture

Kalidou Koulibaly continuerà a essere uno dei volti simbolo dell’Al-Hilal. Il difensore senegalese ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club saudita, prolungando un’avventura iniziata due anni e mezzo fa, dopo il lungo e fortunato ciclo al Napoli e la successiva esperienza in Premier League con il Chelsea.

Il centrale classe ’91, arrivato in Saudi Pro League come uno dei colpi di maggior prestigio del campionato, ha fin qui collezionato 111 presenze con la maglia biancoblù, confermandosi leader dentro e fuori dal campo. Anche in questa stagione, sotto la guida di Simone Inzaghi, Koulibaly è stato a lungo un punto di riferimento della retroguardia, garantendo solidità ed esperienza in un gruppo ricco di talento.

L’unica pausa è coincisa con la Coppa d’Africa, competizione poi vinta con il suo Senegal, che lo ha tenuto lontano dal club per alcune settimane. Da quando è rientrato a pieno regime, però, l’Al-Hilal ha ritrovato equilibrio difensivo: nelle ultime due gare con lui nuovamente a disposizione non sono arrivati gol al passivo. Il suo contratto con il club arabo sarebbe scaduto a giugno.