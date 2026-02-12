Serie A, chi può incassare di più dai prestiti? Al 1° posto c’è il Napoli: la cifra
Transfermarkt.it, portale specializzato nella raccolta e nell’analisi dei dati calcistici, ha stilato una classifica dedicata alla Serie A che prende in esame il potenziale incasso dei club derivante dai calciatori attualmente ceduti in prestito. In testa alla graduatoria c’è il Napoli, che potrebbe ricavare fino a 144,6 milioni di euro dai propri giocatori temporaneamente in altre squadre. Alle spalle degli azzurri si piazza il Milan con 122,5 milioni, mentre la Juventus completa il podio con una quota di 86,4 milioni. Più staccata l’Inter, che occupa il sesto posto con un potenziale di 44,7 milioni. Di seguito la graduatoria completa.
1) Napoli - possibile incasso 144,6 milioni di euro
2) Milan - possibile incasso 122,5 milioni di euro
3) Juventus - possibile incasso 86,4 milioni di euro
4) Atalanta - possibile incasso 68,8 milioni di euro
5) Fiorentina - possibile incasso 61,3 milioni di euro
6) Inter - possibile incasso 44,7 milioni di euro
7) Bologna - possibile incasso 38,5 milioni di euro
8) Roma - possibile incasso 31,3 milioni di euro
9) Lazio - possibile incasso 26,0 milioni di euro
10) Genoa - possibile incasso 21,7 milioni di euro
11) Pisa - possibile incasso 20,9 milioni di euro
12) Como - possibile incasso 20,1 milioni di euro
13) Sassuolo - possibile incasso 18,6 milioni di euro
14) Cagliari - possibile incasso 18 milioni di euro
15) Udinese - possibile incasso 16,7 milioni di euro
16) Torino - possibile incasso 14,6 milioni di euro
17) Cremonese - possibile incasso 13,2 milioni di euro
18) Hellas Verona - possibile incasso 8,3 milioni di euro
19) Lecce - possibile incasso 6,7 milioni di euro
20) Parma - possibile incasso 4,4 milioni di euro
