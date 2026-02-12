Man City, Guardiola non ha ancora dimenticato De Bruyne: lapsus in conferenza

di Francesco Carbone

Nemmeno il tempo di archiviare l’ultima vittoria che, in casa Manchester City, a prendersi la scena è stato Pep Guardiola, protagonista di un piccolo lapsus. Nella conferenza stampa successiva al successo contro il Fulham, nel descrivere l’azione del gol firmato da O’Reilly il tecnico spagnolo ha infatti pronunciato quasi in automatico il nome “Kevin”, come se nella sua mente quel tipo di giocata portasse ancora la firma di Kevin De Bruyne.

Una risposta spontanea, istintiva, che racconta più di tante parole quanto il centrocampista belga - ora al Napoli - abbia inciso negli anni sul gioco dei Citizens. Il lapsus ha strappato qualche sorriso in sala stampa tra i giornalisti presenti ed è immediatamente diventato virale sui social. 